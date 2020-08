La Fiorentina chiude il campionato vincendo: 3-1 alla Spal (Di domenica 2 agosto 2020) Si chiude con una vittoria il campionato della Fiorentina che supera la Spal a Ferrara 3-1 ed ora pensa alla prossima stagione. Duncan, Kouamé e Pulgar su rigore per i vola. Per la Spal il momentaneo pareggio di D'Alessandro.Risultati: Brescia-Sampdoria 1-1, ore 20.45 Atalanta-Inter 0-2, Juventus-Roma 1-3, Milan-Cagliari 3-0, Napoli-Lazio 3-1, Spal-Fiorentina 1-3, ore 20.45: Bologna-Torino, Genoa-Hellas Verona, Lecce-Parma, Sassuolo-Udinese.Classifica: Juventus 83, Lazio 82, Atalanta, Lazio 78, Roma 70, Milan 66, Napoli 62, Sassuolo 51, Verona 49, Parma, Bologna, Fiorentina 46, Cagliari 45, Sampdoria, Udinese 42, Torino 39, Genoa 36, Lecce 32, Brescia 25, Spal 20. Leggi su ilfogliettone

Buona gara della squadra che riesce a vincere nel finale. Chiesa trascina la squadra. In goal Duncan, Kouame e Pulgar.Iachini soddisfatto per il decimo posto. Commisso ringrazia e progetta il futuro L ...

