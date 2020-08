La ferita e la rinascita (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo 720 giorni il ponte di Genova torna a vivere. Metafora dell’Italia, responsabile dei suoi drammi ma capace di reagire Leggi su lastampa

LaStampa : Nel pomeriggio Sergio Mattarella inaugurerà e poi attraverserà per la prima volta il nuovo #PonteSanGiorgio, ricost… - albertoinfelise : RT @LaStampa: Nel pomeriggio Sergio Mattarella inaugurerà e poi attraverserà per la prima volta il nuovo #PonteSanGiorgio, ricostruito sull… - CPettiti : La ferita e la rinascita - isolinafelice : RT @Webuild_Group: #PonteGenova #RenzoPiano: Chi ha lavorato qui si è sentito toccato da un compito speciale, si doveva ricucire una grande… - lapierpierina : RT @Webuild_Group: #PonteGenova #RenzoPiano: Chi ha lavorato qui si è sentito toccato da un compito speciale, si doveva ricucire una grande… -

Ultime Notizie dalla rete : ferita rinascita

La Stampa

A volte la memoria può essere una condanna. «Dopo due anni la vita, apparentemente, torna quella di prima. Si ricomincia a lavorare, a uscire con gli amici, alle abitudini quotidiane. Ma non è facile, ...La colonna sonora dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova San Giorgio, non poteva che essere affidata a Fabrizio De Andrè. Per l’occasione è stata creata una nuova versione della storica “Creuza ...