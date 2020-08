La donna che si dà fuoco e la gente che filma con il telefonino a Crema (Di domenica 2 agosto 2020) Una donna si è cosparsa di liquido incendiario e si è data fuoco prima delle 13 ieri in un campo vicino a un ristorante a Crema. Un passante, che era in auto con la moglie, è sceso dalla macchina e ha cercato di spegnere le fiamme con un asciugamano, aiutato in seguito da un uomo arrivato con un estintore. Nel frattempo – ha poi raccontato il soccorritore – altre persone con il telefonino in mano sono rimaste nel parcheggio del ristorante. Per la donna non c’è stato nulla da fare. La donna che si dà fuoco e la gente che filma con il telefonino a Crema La sindaca di Crema Stefania Bonaldo ha pubblicato un post su Facebook in cui ha ... Leggi su nextquotidiano

