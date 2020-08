La console war è giunta al termine - articolo (Di domenica 2 agosto 2020) La retorica e il dibattito attorno alla cosiddetta 'console war' possono essere divertenti, a volte.Altre volte, invece, queste discussioni possono diventare addirittura divisive e generare odio. I meme e le battute sono sempre bene accetti, ma augurare il fallimento o la bancarotta ad un'azienda che si occupa di hardware è qualcosa di completamente differente.Dal mio punto di vista è come essere dei tifosi. C'è sempre qualcuno che si spinge troppo oltre ma, generalmente, ci si limita a sostenere la propria squadre del cuore, a essere frustrati quando il club vende il suo miglior giocatore, quando finge che l'ultima acquisizione sia meglio di quello che è in realtà oppure, ancora, quando segna un autogol dopo l'altro. Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Xbox, PlayStation e Nintendo puntano a traguardi differenti per la next gen - XboxInfos : RT @MaurizioRaniolo: Ho appena pubblicato Design, console, war. - MaurizioRaniolo : Ho appena pubblicato Design, console, war. - Alfredinik : Secondo me in questa generazione Sony si è superata con le esclusive. Molto più di quanto fatto su ps2 e ps3 all’ep… - geeklinkit : Il fondatore di Steam sceglie Xbox, la console teoricamente più vicina al mondo PC, ma conferma di non avere alcun… -

Ultime Notizie dalla rete : console war Nuova console war, PlayStation 5 già in vantaggio? PcProfessionale.it Phil Spencer “il politico” – Analisi e critica a Microsoft per Xbox

Phil Spencer, vice presidente esecutivo del reparto Gaming di Microsoft, nonché l’attuale uomo-immagine del mondo Xbox: sempre in prima linea nelle interviste e nelle conferenze, comprensivo nei confr ...

Playstation 5 contro Xbox Series X, ecco il confronto

Oltre ad essere ricordato per il COVID-19, questo 2020 segnerà, dal punto di vista videoludico, la nascita della prossima generazione di console. Sul finire dell’anno, infatti, si accenderà la sfida c ...

Phil Spencer, vice presidente esecutivo del reparto Gaming di Microsoft, nonché l’attuale uomo-immagine del mondo Xbox: sempre in prima linea nelle interviste e nelle conferenze, comprensivo nei confr ...Oltre ad essere ricordato per il COVID-19, questo 2020 segnerà, dal punto di vista videoludico, la nascita della prossima generazione di console. Sul finire dell’anno, infatti, si accenderà la sfida c ...