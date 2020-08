Kjaer, il messaggio social del centrale rossonero a tutti i tifosi (Di domenica 2 agosto 2020) Kjaer lancia un messaggio a tutti i tifosi rossoneri in vista della prossima stagione, di grandi prospettive ovviamente dopo quella attuale Kjaer lancia un messaggio su Twitter a tutti i tifosi rossoneri in vista della prossima stagione, di grandi prospettive ovviamente dopo quella attuale. ORGOGLIOSO E FELICE- “Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, ma che anno è stato nel calcio per il Milan! Sono orgoglioso e felice di giocare per questo grande club. Non vedo l’ora della prossima stagione. Mi auguro di rivedervi il più presto possibile a San Siro. Grazie a tutti!” 2020 has been a difficult year for everybody, but what a year it has been in football for ... Leggi su calcionews24

Donnarumma G 7: straordinario in occasione del calcio di rigore parato a Malinovskyi, disinnescato con un tuffo felino. Coraggio e tempismo perfetto quando chiu ...

Paolo Maldini deve ancora dare una risposta a Ivan Gazidis sulla sua permanenza al Milan. Ma ha già chiaro cosa dovrà succedere se rimarrà nel club. Ivan Gazidis e Paolo Maldini (foto AC Milan) Il Mil ...

