Kate Middleton, fuga con William e figli nel luogo amato da Diana (Di domenica 2 agosto 2020) In attesa che per George e Charlotte riprenda la scuola, William ha portato la moglie e i tre figli nel luogo dove trascorreva le vacanze da bambino con l’amatissima madre Diana. Come riportato sulle pagine del Daily Mail, i Duchi di Cambridge sono stati avvistati a Tresco, la seconda isola per estensione dell’arcipelago delle Isole Scilly. Come riferito al Mirror da una fonte a loro vicina, William e Kate hanno deciso di concedersi una breve vacanza prima del ritorno sui banchi dei loro figli maggiori e hanno scelto di rimanere in Gran Bretagna anche per sostenere il turismo locale, messo a dura prova dall’emergenza sanitaria. William, ribadiamo, si è recato in vacanza alle Isole Scilly da bambino, per la ... Leggi su dilei

