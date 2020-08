Juventus, tra champagne e sorrisi: la notte della premiazione (Di domenica 2 agosto 2020) La Juventus – nella serata di ieri – nonostante la sconfitta indolore contro la Roma, torna – così come da nove anni a questa parte – ad alzare lo scudetto nel cielo di Torino. E’ il primo per Maurizio Sarri, il secondo invece per Cristiano Ronaldo che è rimasto in tribuna a riposo in vista della prossima gara in Champions League. Questa la festa della premiazione dei bianconeri che hanno ricevuto lo Scudetto nel silenzio assordante di uno stadio vuoto. Balliamo con @cristiano? #Stron9er pic.twitter.com/ZgH8iWRQAz — JuventusFC (#Stron9er ) (@Juventusfc) August 1, 2020 OOOOOOOOOOOOOOOOOO………#Stron9er pic.twitter.com/ip5cfWEJDf — JuventusFC (#Stron9er ) (@Juventusfc) August 1, ... Leggi su alfredopedulla

