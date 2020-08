Juventus, Ronaldo festeggia e guarda avanti: “Voglio il mio terzo Scudetto” (Di domenica 2 agosto 2020) Cristiano Ronaldo festeggia il suo secondo Scudetto con la Juventus e mette a tacere le voci che vogliono un trasferimento del fuoriclasse portoghese. “Felice di aver vinto gli ultimi due dei nove titoli consecutivi di Serie A della Juventus! Sembra facile ma non lo è! Anno dopo anno con talento, dedizione e duro lavoro puoi raggiungere i tuoi obiettivi e diventare migliore!” ha scritto Ronalso in un post su Instagram a commento della foto che ritrae i bianconeri con il trofeo. “Andiamo per il mio terzo” ha aggiunto l’attaccante, confermando la volontà di rimanere a Torino anche il prossimo anno, come previsto dal contratto. https://www.instagram.com/p/CDXTGing0UK/?utm source=ig web copy ... Leggi su sportface

