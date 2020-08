Juventus, Ronaldo celebra lo scudetto sui social (Di domenica 2 agosto 2020) Cristiano Ronaldo continua a celebrare il suo secondo scudetto con la maglia della Juventus sui social, con post e storie che in poche ore hanno raccolto, ovviamente, migliaia di cuori da parte di ... Leggi su gazzetta

CarolRadull : 2019-20 Serie A Top Scorers Immobile - Lazio 36 Ronaldo - Juventus 31 Lukaku - Inter 23 Caputo - Sassuolo 21 J… - Gazzetta_it : #Juventus #Ronaldo e il numero magico: '7 come i titoli conquistati tra Italia, Inghilterra e Spagna' - UEFAcom_it : Ronaldo-Bernardeschi, la Juventus batte la Sampdoria e si laurea Campione d'Italia ???? Il racconto di #JuveSamp ??… - CalcioWeb : #Juventus, l'indizio di #CristianoRonaldo: 'avanti per il mio terzo Scudetto' - - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #CR7 cuore #Juve: 'Avanti con il terzo Scudetto' ? Il portoghese conferma in un post che resterà a #Torino: 'Felice di aver v… -