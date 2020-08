Juventus, poche speranze per Dybala in ottica Lione (Di domenica 2 agosto 2020) Archiviata la sfida con la Roma e il discorso campionato, la Juventus è ora proiettata al ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Lione, gara in programma venerdì 7 agosto alle ore 21. I bianconeri per passare il turno saranno costretti a ribaltare la sconfitta per 1-0 in trasferta dell’andata e dovranno … L'articolo Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Juventus poche Juventus-Lione, qual è lo stato di forma dei francesi in vista del ritorno di Champions Sky Sport Juventus, Sarri: "Riaccendiamo le spine staccate. Lione e Champions? Mi hanno colpito"

La Juventus campione d’Italia cede il passo alla Roma nell'ultima giornata di campionato all’Allianz Stadium. Finisce 1-3, nel post-gara Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Vanno riacc ...

Conte, bordate all'Inter: «Poca protezione dal club, a fine stagione farò le mie valutazioni»

La panchina di Antonio Conte torna a scricchiolare, nonostante il secondo posto appena raggiunto dalla sua Inter. Al termine del match, vinto 0-2 a Bergamo contro l'Atalanta, il tecnico salentino è un ...

