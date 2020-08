Juventus, Pjanic: “Finita la mia esperienza in Serie A, ma vi saluterò il 23 agosto” (Di domenica 2 agosto 2020) “Solo pensarlo mi mette i brividi, ma questa sera finisce la mia esperienza in Serie A con la Juventus. Però non è ancora il momento dei saluti, per quelli ho intenzione di aspettare il 23 agosto“. Queste le parole di Miralem Pjanic in un post su Instagram a commento della foto che lo ritrae con lo Scudetto 2019/2020. La Juventus, nonostante la sconfitta incassata contro la Roma nell’ultima di campionato, ha potuto festeggiare allo Stadium il titolo appena conquistato. Il centrocampista bosniaco lascerà la Juventus al termine della stagione, ma c’è ancora la Champions League da giocare. Pjanic ha terminato la sua esperienza in Serie A ed ora vorrebbe salutare i tifosi bianconeri nel ... Leggi su sportface

