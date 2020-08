Juventus-Lione: le probabili formazioni e dove vederla in tv (Di domenica 2 agosto 2020) La Juventus, dopo il nono titolo consecutivo, si rituffa giocoforza nella Champions League dove per gli ottavi di finale dovrà ribaltare lo 0-1 del match di andata contro il Lione. I bianconeri non possono fallire l’appuntamento se vogliono giocarsi le loro chance alle final eight di Lisbona. Ma i francesi sono un avversario tosto e cercheranno di costruirsi la qualificazione proprio sul vantaggio ottenuto tra le mura amiche. Champions League, Lione-Juventus 1-0: Toussart punisce i bianconeri Qui Juventus Senza gli infortunati Chiellini e Douglas Costa, e con Dybala che al momento appare recuperabile solo per la panchina, Sarri si affiderà al solito 4-3-3 con Szczney tra i pali, a guardia del quale ci saranno Cuadrado a destra, Alex Sandro a sinistra, ... Leggi su sport.periodicodaily

