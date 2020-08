Juventus-Lione, la carica di Buffon: “Non ci si abitua mai a vincere, non è ancora finita” (Di domenica 2 agosto 2020) La Juventus corona la stagione con la vittoria del nono scudetto consecutivo.Questo campionato è stato senza dubbio uno dei più combattuti degli ultimi anni: a contendere il titolo della Juventus vi erano quest'anno ben tre squadre. La prima è la Lazio di Simone Inzaghi, che nonostante un Ciro Immobile in forma smagliante (che ha eguagliato il record di gol realizzato da Gonzalo Higuain, vinto la classifica capocannonieri e la Scarpa d'oro) non è riuscita a trovare la continuità giusta per vincere il titolo.Napoli-Lazio, Immobile raggiunge Higuain: solo un gol separa Ciro dal record assolutoLa seconda è l'Atalanta dei miracoli guidata da Gian Piero Gasperini, che anche in questa stagione è riuscita a confermarsi come una ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Sarri e la #Juventus festeggiano lo scudetto, ma la testa è già al #Lione - Sport_Mediaset : #Juve, #Sarri: 'Ora riattacchiamo spina, dobbiamo fare molta attenzione al #Lione'. #SportMediaset #JuveRoma - forumJuventus : Platini: 'Già con me la sindrome della Champions, con il Lione sarà tosta. Dybala? Come stile ricorda Sivori, ma so… - UomoDelle : Per il giorno 7 spero che la squadra affronti il ritorno con il Lione con la tranquillità, perché hanno dimostrato… - Mediagol : #Juventus-Lione, la carica di #Buffon: “Non ci si abitua mai a vincere, non è ancora finita” -