Juventus, Buffon: “Non ci si stanca mai di vincere e non è ancora finita” (Di domenica 2 agosto 2020) Il portiere bianconero Gianluigi Buffon, attraverso un messaggio sui propri canali ufficiali, ha voluto esprimere il proprio pensiero sulla stagione della Juventus: "Non ci si abitua mai a vincere Non ci si stanca mai di ringraziare Allora ... Leggi su tuttonapoli

RealPiccinini : Ci si innamora giustamente dei giocatori (Buffon, Del Piero, Pirlo, Tevez, Pogbà, Mandzukic, Dybala, Higuain, CR7)… - Gazzetta_it : Eterno #Buffon, le mani su 10 scudetti: nessuno come lui #juventustricolore - TheMattDP10 : [È POLEMICAAAA!!! SI LAMENTA LUI???] | 'MERITA DI GIOCARE DI PIÙ' ATTACC... - LeoDeLeoDeLeoDe : Dopo tutti questi anni, vedere la #Juventus onorare il ritiro di un arbitro in questo modo, fa ridere eh. Se penso… - Fernand78892111 : RT @Footballzone4k: Buffon?? @gianluigibuffon Cristiano Ronaldo?? @Cristiano #Juventus ???? @juventusfc #wallpapers #wallpaper https://t.… -