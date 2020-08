Juve, Pochettino in pole se salta Sarri. Il tecnico ex Tottenham: “Sono aperto a nuove sfide” (Di domenica 2 agosto 2020) La vittoria dello scudetto potrebbe non bastare a Maurizio Sarri per guadagnarsi la conferma per la prossima stagione. Il futuro del tecnico bianconero è legato al cammino della squadra in Champions League, con l’obbligo di ribaltare la sconfitta di Lione e passare ai quarti di finale. In caso di eliminazione la Juve prenderebbe seriamente in … L'articolo Juve, Pochettino in pole se salta Sarri. Il tecnico ex Tottenham: “Sono aperto a nuove sfide” Leggi su dailynews24

cmdotcom : #Juve, senti #Pochettino: 'Non solo Premier, sono aperto a nuove sfide. Progetto? Ecco cosa cerco'… - sportli26181512 : Juve, senti Pochettino: 'Non solo Premier, sono aperto a nuove sfide. Progetto? Ecco cosa cerco': In una lunga inte… - Arturoarthuren : @inter2010treble @Iropapi59 Anche alla Juve faceva le piazzate, ricordate il ristorante da 100 euro? Anche al Chels… - L_uc_a : @PaPaganini Paolo dicci di Pochettino alla Juve - darialdo79 : @sportface2016 Fosse vero mi vien da pensare che Pochettino sia vicino alla juve.. -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Pochettino Juve, senti Pochettino: 'Non solo Premier, sono aperto a nuove sfide. Progetto? Ecco cosa cerco' Calciomercato.com De Laurentiis: "Scudetto Juve? Una normalità. Sarri resta nel mio cuore, anche se ha fatto 2-3 cazzate"

Non lo so, vediamo come sta. Sarebbe anche inutile chiedere di fare domani un test attendibile per la Champions. (SOS Fanta) Se Sarri, prima dell’Europa League al Chelsea, poteva vantare otto promozio ...

Padovan: "La Juventus sarà eliminata dal Lione! Sarri esonerato: arriverà un perdente"

Giancarlo Padovan, nel suo editoriale, si è proiettato, tra le altre cose, alla partita tra la Juventus e il Lione. Il giornalista Giancarlo Padovan ha pubblicato un editoriale su calciomercato.com. E ...

Non lo so, vediamo come sta. Sarebbe anche inutile chiedere di fare domani un test attendibile per la Champions. (SOS Fanta) Se Sarri, prima dell’Europa League al Chelsea, poteva vantare otto promozio ...Giancarlo Padovan, nel suo editoriale, si è proiettato, tra le altre cose, alla partita tra la Juventus e il Lione. Il giornalista Giancarlo Padovan ha pubblicato un editoriale su calciomercato.com. E ...