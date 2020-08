Juve, Paratici: “Ringraziamo Agnelli. Zaniolo è bravo, non ci vuole un ds a capirlo, ma per il mercato c’è tempo” (Di domenica 2 agosto 2020) Non si sbottona Fabio Paratici, intervistato da Sky Sport pochi minuti prima del fischio di inizio della sfida con la Roma, vinta dai giallorossi 3-1. Il direttore sportivo della Juve ha parlato della vittoria dello scudetto, della sfida con il Lione e di Nicolò Zaniolo, talento della Roma accostato ai bianconeri: “Il presidente è il … L'articolo Juve, Paratici: “Ringraziamo Agnelli. Zaniolo è bravo, non ci vuole un ds a capirlo, ma per il mercato c’è tempo” Leggi su dailynews24

