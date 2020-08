Juve, c’è anche un record negativo: campione d’Italia con 43 gol subiti, non succedeva da 62 anni! (Di domenica 2 agosto 2020) Questa sera si concluderà ufficialmente la Serie A 2019-2020. In queste ultime settimane ne abbiamo dette tante: che è stata una stagione anomala, “sdoppiata”, incerta fino all’ultimo, per la prima volta “sotto l’ombrellone”. Sicuramente, però, un po’ più equilibrata. E qui il lockdown non c’entra, perché già – prima che tutto venisse sospeso – in vetta la Juventus doveva ben guardarsi da Lazio e Inter (leggermente staccata). Probabilmente il calcio post Covid ha un po’ rimescolato le carte e la squadra di Sarri, a parte quei minuti subito successivi al gol di Malinovskyi a Torino (per il momentaneo 1-2 dell’Atalanta), non ha mai seriamente rischiato di perdere lo Scudetto. Poi, ottenuta la matematica, nelle ultime due gare si è “lasciata ... Leggi su calcioweb.eu

