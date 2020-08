Italo cancella 8 treni, sono 8000 i passeggeri coinvolti (Di domenica 2 agosto 2020) AGI - Per "ottemperare a quanto previsto dall'ordinanza emessa improvvisamente ieri dal Ministro della Salute che reintroduce, con decorrenza immediata, l'obbligo di distanziamento nei treni ad Alta velocita'", Italo "è stata costretta, suo malgrado, a cancellare 8 treni della mattina e numerosi biglietti per i treni del pomeriggio, arrivando a coinvolgere circa 8.000 passeggeri che non hanno potuto fruire del biglietto già acquistato". È quanto si legge in una nota della compagnia. I treni cancellati sono il Torino-Salerno delle 7:33 e delle 9:33, il Milano-Napoli delle 09:15, il Torino-Reggio Calabria delle 5:23 e delle 13:23, l'Ancona-Milano delle 13:40 e il Milano-Ancona delle 8:45 e delle 11:40. ... Leggi su agi

fattoquotidiano : Caos treni dopo l’ordinanza di Speranza, Italo cancella 8 convogli e attacca il governo. Trenitalia: “Cercheremo di… - fisco24_info : Italo cancella biglietti di 8mila passeggeri : Ci siamo già 'attivati per rimborsare i passeggeri nel più breve tem… - Melonspaul : RT @fattoquotidiano: Caos treni dopo l’ordinanza di Speranza, Italo cancella 8 convogli e attacca il governo. Trenitalia: “Cercheremo di ga… - OsimoSiamoNoi : Caos treni dopo l’ordinanza di Speranza, Italo cancella 8 convogli e attacca il governo. 2mila passeggeri a terra.… - softonrosie : viggiuro che se italo cancella il mio treno domani lancerò così tante madonne che madre maria si sentirà fischiare le orecchie -