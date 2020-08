Isola dei famosi: Simona Ventura meglio della Marcuzzi (Di domenica 2 agosto 2020) Alessandro Cecchi Paolne prende le difese di Simona Ventura, fatta fuori dai palinsesti Rai e lancia un messaggio molto forse a Mediaset. Simona Ventuta ha fatto un affare a lasciare Mediaset per la Rai? È stata una idea saggia la sua? La conduttrice era stata riportata in video da Maria De Filippi che le aveva affidato la versione vip di Temptation Island. Una edizione che aveva visto, traArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

albertoangela : #Idra è una piccola isola, a due ore di navigazione da #Atene, dove il tempo sembra essersi fermato. La visiteremo… - Corriere : Lampedusa, 26 migranti sbarcano tra i bagnanti dell’Isola dei Conigli - riccardopiacen : Dannate cose che mi piacciono???? #mare #sole #vacanza #libertà @ Isola dei Conigli - Buona_Lettura_ : Grazie di cuore al blog Sognare Leggi e Sogna... @leggiesogna per la bella #recensione del mio #romanzo 'L'Isola de… - EnzaAltieri : RT @Barbaga3Gaetano: Good evening friends. L'isola dei Pescatori, conosciuta anche come Superiore, è l'unica dell'arcipelago delle Borrome… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Napoli da Vivere

Quattro nuovi casi positivi, due nella provincia del Sud Sardegna e due in quella di Sassari. È l’aggiornamento di oggi dell’Unità di crisi regionale per il Covid-19. In totale sono 1.414 i casi di po ...In alcuni documenti sul caso Jeffrey Epstein da poco pubblicati, per la prima volta un testimone chiave conferma di aver visto l'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, sull'isola del miliardar ...