‘Io sono down, non sono malata, volevo solo fare le montagne russe’: la storia di Sofia (Di domenica 2 agosto 2020) ‘Oggi sono stata al Rainbow e mi sono divertita. Però io una cosa non sopporto. Io non avevo paura delle montagne russe, ma la signora mi ha detto che non potevo farle perché io sono down’ – inizia così il racconto di Sofia che in un video- diffuso dall’Associazione Italiana Persone down – AIPD Nazionale – racconta cosa le è successo. Sofia ha 10 anni e insieme ad una sua amichetta – anche lei con sindrome di down – e Valentina, l’operatrice di AIPD Latina – voleva trascorrere una giornata all’insegna del divertimento nel parco Rainbow MagicLand di Valmontone. Sarebbe stata un’esperienza ... Leggi su ilcorrieredellacitta

