Inter, Marani: “Sfogo di Conte è sbagliato, poteva vincere il campionato” (Di domenica 2 agosto 2020) “Conte aveva le condizioni per provare a vincere il campionato. Secondo me in un periodo non è riuscito a fare la differenza, la sua Inter ha pareggiato 10 volte e proprio lì ha perso lo Scudetto. Detto questo, io credo che lo sfogo del tecnico nerazzurro sia stato sbagliato: non è questo il modo di costruire, così si rischia invece di distruggere“. Questo il pensiero di Matteo Marani dopo le dure parole di Antonio Conte nel post-partita di Atalanta-Inter, trentottesima giornata di Serie A. “L’Inter ha fatto un grande investimento su Antonio Conte, gli è stato chiesto di fare la differenza – prosegue Marani -. Se l’Inter avesse avuto ... Leggi su sportface

