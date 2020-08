Inter, Lukaku: “Serie A finita, ma stiamo costruendo e siamo sulla strada giusta” (Di domenica 2 agosto 2020) ”La Serie A è finita, ma stiamo ancora costruendo e siamo sulla strada giusta”. Queste le parole cariche di ottimismo di Romelu Lukaku. L’attaccante belga dell’Inter ha infatti tracciato un bilancio della stagione appena conclusa tramite un post Instagram, in cui non mancano i ringraziamenti: “Grazie ai tifosi per aver sostenuto la squadra durante tutta la stagione. A tutti i miei compagni, ragazzi siete stati straordinari, darei tutto me stesso per voi ogni singolo giorno. Sempre forza Inter”. View this post on Instagram Serie A is finished but we’re still building and going the right way. Thank you for supporting the team throughout this season. ... Leggi su sportface

Inter : ?? | ATTACCO ???? #Lautaro Martinez ???? Romelu #Lukaku Saranno decisivi anche stasera? ?????? #AtalantaInter ????????… - MatteoBarzaghi : #AtalantaInter per il 2 posto, 35 gradi e la maglia sudata per forza. Formazioni senza grandi dubbi. Inter non anco… - CarolRadull : 2019-20 Serie A Top Scorers Immobile - Lazio 36 Ronaldo - Juventus 31 Lukaku - Inter 23 Caputo - Sassuolo 21 J… - sportface2016 : #Inter, le parole di Romelu #Lukaku #calcio #SerieA - ukulelevillain_ : me flirting: per me sei quello che l'inter è per lukaku -