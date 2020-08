Inter, lo strappo di Conte: “Club debole, non ci ha difesi. Farò le mie valutazioni…” (Di domenica 2 agosto 2020) Antonio Conte ha tuonato contro la società al termine di Atalanta-Inter. Non si escludono le dimissioni mentre l’esonero, gioco-forza, è quasi impossibile. Uno strappo, quello di Antonio Conte, che squarcia il cielo nerazzurro di Milano, dopo la vittoria sull’Atalanta che è valsa all’Inter il 2° posto in campionato, risultato che non si vedeva dal 2011. Conte: “Società debole, non ci ha difesi…” Già ai microfoni di Dazn il tecnico leccese aveva aperto mille dubbi sul suo futuro: “Finita l’Europa League, faremo le valutazioni per la prossima stagione. Io farò le mie valutazioni, la società le sue. Valutazioni tecniche? No, in generale, in ... Leggi su newsmondo

