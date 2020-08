Infortunio Pessina: il centrocampista del Verona esce in barella (Di domenica 2 agosto 2020) Infortunio Pessina: le condizioni del centrocampista dell’Hellas Verona dopo uno scontro di gioco con Romero Pessime notizie per l’Hellas Verona nel corso della gara contro il Genoa. Matteo Pessina è stato costretto a lasciare in barella il terreno del Ferraris a causa di un Infortunio procurato da Cristian Romero. L’entità del guaio fisico interessa anche l’Atalanta, detentrice del cartellino di Pessina, e il Milan, che da tempo segue il centrocampista in ottica mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Finisce il primo tempo al Ferraris con il Genoa avanti per 3-0 sul Verona e l’Hellas perde per infortunio Pessina. Brutto intervento da parte del difensore rossoblù Romero nel finale della prima ...

