Infortunio Insigne, filtra ottimismo: si attendono gli esami strumentali (Di domenica 2 agosto 2020) , ma il problema dovrebbe essere meno grave del previsto Serata di festa per il Napoli, ma Gennaro Gattuso pensa a Lorenzo Insigne e all’Infortunio che ha costretto il capitano degli azzurri ad uscire dal campo, nel finale del match contro la Lazio. C’è però ottimismo sulle condizioni del giocatore partenopeo: il problema riguarda l’osso dove si innesta adduttore, quindi dovrebbe essere meno serio del previsto. Ad ogni modo in casa Napoli non ci si sbilancia e si attendono gli esami strumentali. A riportarlo è Gianlucadimarzio.com. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

