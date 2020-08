Infernetto, ennesimo incidente a Castel Porziano: auto finisce nel canale (Di domenica 2 agosto 2020) Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, 2 agosto, intorno alle ore 16:30, in zona Castel Porziano, all’Infernetto, su via Dobbiaco, all’incrocio con via Wolf Ferrari, dove due auto si sono violentemente scontrate. Una Ford C-Max, con a bordo un uomo e due bambini, stava percorrendo Via Dobbiaco, mentre dal lato opposto è giunta una Fiat Punto, proveniente da via di Castel Porziano. Le due vetture si sono scontrate per motivi ancora da appurare e, a causa del violentissimo urto, la Ford è finita nel canale che costeggia la strada. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno verificato le condizioni di salute dei conducenti, che non hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

