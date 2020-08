Inchiesta Covid Hospital: indagato Ciro Verdoliva (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continua l’Inchiesta sulla realizzazione del Covid Hospital all’Ospedale del Mare di Ponticelli. I militari dell’Arma, su delega della Procura, hanno perquisito nelle ultime ore casa e ufficio del manager dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva. Posto sotto sequestro anche il telefono del direttore sanitario. L’ipotesi di reato, portata avanti dalla pm Mariella Di Mauro insieme al procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio, è concorso in turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture. Al centro degli accertamenti la gara, da circa 15 milioni e mezzo di euro, svolta a metà marzo ed aggiudicata dalla centrale regionale Soresa all’azienda padovana “Manufactorimg engineering & development ... Leggi su anteprima24

