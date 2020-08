Incendi Sicilia: vasto rogo minaccia l’ospedale a Piazza Armerina, evacuate case (Di domenica 2 agosto 2020) Gli Incendi assediano la Sicilia. Piazza Armerina, nell’Ennese, e’ circondata dalle fiamme di diversi roghi. Uno e’ divampato a poche centinaia di metri dall’ospedale Chiello, in contrada Bellia ed è stata ordinata l’evacuazione di alcune abitazioni in contrada Candivia-Cannata. Stanno operando 4 elicotteri mentre e’ atteso un canadair e un elicottero Prora. A lavoro i vigili del fuoco, la protezione civile, la forestale. Un altro elicottero e’ diretto su monte Altesina, ieri divorato dalle fiamme, dove e’ ricominciato un altro focolaio. E’ in corso un tavolo tecnico al Comune convocato dal prefetto di Enna, Matilde Pirrera, per organizzare il lavoro delle squadre antIncendio.L'articolo Incendi Sicilia: ... Leggi su meteoweb.eu

La Sicilia con temperature che sfiorano i 37 gradi brucia su più fronti, da Palermo a Enna. Piazza Armerina, in provincia di Enna, è circondata dai focolai. Stessa situazione in diverse contrade di ca ...

Che in Sicilia fossero giorni ad alto rischio incendi si sapeva grazie anche agli allerta lanciati dalla Protezione civile, ma questo non ha impedito di prevenire l'emergenza. Da 24 ore bruciano la ve ...

