Incendi Sicilia, boschi bruciano da 24 ore nel Palermitano: in fumo ettari di macchia mediterranea [FOTO] (Di domenica 2 agosto 2020) Nel Palermitano, la vegetazione e i boschi attorno a Monreale e Borgetto bruciano da 24 ore. Le fiamme hanno divorato ettari di macchia mediterranea e boschi nella zona di Sagana tra Borgetto, Montelepre e Carini e Valle Presti nel Monrealese (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Le fiamme sono state contrastate fino a tarda sera di ieri con i mezzi aerei, ma poi il fuoco ha ripreso vigore visto che canadair ed elicotteri di notte hanno dovuto interrompere le operazioni di spegnimento. Gli interventi aerei poi sono ricominciati all’alba. Interventi ieri anche ad Altavilla Milicia in contrada Fornarotto e nella zona di Santa Cristina Gela. Mezzi aerei, vigili del fuoco e forestali impegnati anche a Monte Grifone nel ... Leggi su meteoweb.eu

comeback8888 : RT @GDS_it: La Sicilia nella morsa del caldo e degli #incendi, è allarme: bruciano i boschi dell'Isola - BluEyes_rock : RT @GDS_it: La Sicilia nella morsa del caldo e degli #incendi, è allarme: bruciano i boschi dell'Isola - GDS_it : La Sicilia nella morsa del caldo e degli #incendi, è allarme: bruciano i boschi dell'Isola - MassimoChiaram7 : RT @TgrSicilia: A #Messina un operaio della forestale, Paolo Todaro, è morto mentre andava a spegnere un incendio. Il sindacato: era precar… - TgrRai : RT @TgrSicilia: A #Messina un operaio della forestale, Paolo Todaro, è morto mentre andava a spegnere un incendio. Il sindacato: era precar… -

Una tragica morte, ieri pomeriggio, per il 67enne P.T., autista della forestale. L'uomo, prossimo alla pensione, è caduto in un dirupo mentre, alla guida di un'autobotte, andava a spegnere un incendio ...

