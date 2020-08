Immobile vince la Scarpa d’Oro: «Grazie a tutti, con voi ho alzato l’asticella» – FOTO (Di domenica 2 agosto 2020) Ciro Immobile ha vinto la Scarpa d’Oro e ha voluto ringraziare tutti i tifosi, famigliari e compagni di squadra. Il messaggio Ciro Immobile ha festeggiato sui suoi canali social la vittoria della Scarpa D’Oro e l’aggancio a Higuain come marcatore più prolifico in un campionato di Serie A. Ecco il messaggio dell’attaccante. «Ho amato questo sport fin da bambino ed è stato proprio l’amore e la passione per il calcio che mi hanno portato ad osare e credere sempre fortemente ogni volta di più nei miei sogni. Spingere la così detta asticella sempre più alto non è stato semplice. Ringrazio mia moglie che mi ha tenuto per mano e supportato e sopportato nei giorni più difficili, i miei figli che mi hanno fatto ... Leggi su calcionews24

