Immobile vince la Scarpa d’Oro e Pardo commenta: “Mi hai anche salvato al Fantacalcio” [FOTO] (Di domenica 2 agosto 2020) Ciro Immobile riporta in Italia la Scarpa d’Oro. Prima di lui erano riusciti a vincere il prestigioso premio soltanto Luca Toni e Francesco Totti. Stagione strepitosa quella dell’attaccante della Lazio: 36 gol in campionato e record di Gonzalo Higuain pareggiato. “Un sogno” lo ha definito il bomber biancoceleste ai microfoni di ‘Sky’. “Un attaccante che inizia a giocare da bambino sogna questo premio. Ho fatto tanti sacrifici e sono migliorato molto”. Immobile ha anche scritto un lungo post su Instagram per descrivere il percorso che lo ha portato a questo e la bellezza dello sport e del calcio. Tra i tanti commenti (compagni di squadra, tifosi, attori, Pippo Inzaghi, Pio & Amedeo) è arrivato anche quello di Pierluigi ... Leggi su calcioweb.eu

GoalItalia : Ciro #Immobile vince la Scarpa d'Oro 2020! ?? La mancata convocazione di Cristiano Ronaldo gli spiana la strada ??? - MarioGiunta : Ciro Immobile vince la scarpa d’Oro 2020! E’ il terzo italiano della storia! ???????? #Immobile #Lazio @ciroimmobile - tancredipalmeri : UFFICIALE: Ciro Immobile è la Scarpa d’Oro 2020! Cristiano Ronaldo non convocato, Ciro vince matematicamente. Te… - CalcioWeb : #Immobile vince la #ScarpadOro e #Pardo commenta: “Mi hai anche salvato al #Fantacalcio” [FOTO] - - SportRepubblica : Immobile vince la Scarpa d'oro 2020 e agguanta Higuain -