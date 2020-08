Immigrazione, le immagini sconvolgenti da Lampedusa: accoglienza? Come sono ridotti i clandestini (e l'isola) | Video (Di domenica 2 agosto 2020) No, non è la Libia. Anche se lo sembra. A Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, nella puntata di domenica 2 agosto viene trasmesso un filmato impressionante, che meglio di mille parole spiega il concetto di "Lampedusa al collasso". Si parla ovviamente dell'emergenza Immigrazione, con gli sbarchi che si abbattono a raffica sulle coste dell'isola, letteralmente allo stremo e e spaventata dal contagio da coronavirus che gli arrivi in massa possono comportare. Il Video di Stasera Italia fa impressione, mostra infatti le condizioni in cui versano i clandestini e il centro di prima accoglienza di Lampedusa. Persone ammassate, spazi ridottissimi, rifiuti ovunque, immigrati stremati costretti a ... Leggi su liberoquotidiano

Prosegue la battaglia di Matteo Salvini contro il governo sul tema dell'immigrazione. Italia colpita da un diluvio di sbarchi ed esecutivo inerme di fronte all'invasione. E il leader della Lega, con u ...

Aridatece Minniti

Aridatece Minniti, ovvero una politica sull’immigrazione, in grado di contenere e sfidare l’orda sovranista. E, con lui, anche una certa professionalità, perché la materia in questione non è roba da a ...

Prosegue la battaglia di Matteo Salvini contro il governo sul tema dell'immigrazione. Italia colpita da un diluvio di sbarchi ed esecutivo inerme di fronte all'invasione. E il leader della Lega, con u ...