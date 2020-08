Il retroscena: Liverani, futuro da scrivere. Potrebbe anche fermarsi per un anno (Di domenica 2 agosto 2020) Fabio Liverani ha dato la precedenza al Lecce, un comportamento di grande professionalità. Era nella lista di Giulini, poi il Cagliari ha scelto Di Francesco, ma comunque non avrebbe voluto approfondire prima della fine della stagione altri discorsi. Liverani ha altri due anni di contratto e una clausola per liberarsi, ma la clausola è una cosa prettamente formale all’interno di rapporti eccellenti con la proprietà. Il Lecce proverà a convincerlo, ma conteranno le motivazioni dopo un ciclo ricco comunque di soddisfazioni. E Liverani Potrebbe anche decidersi di fermarsi per ripartire alla prima occasione, ora bisogna far trascorrere qualche giorno. Foto: twitter Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Lucas Castroman, ex giocatore della Lazio, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha rivelato alcuni retroscena sulla sua esperienza in biancoceleste: "Ci sono stati momenti brutti alla Lazio. Avevo 24 ...

