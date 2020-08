Il Pirata Pantani il 2 agosto 1998 conquista il Tour de France ed è leggenda (Di domenica 2 agosto 2020) Il 2 agosto 1998 è una data memorabile per il ciclismo italiano e internazionale. È questo, infatti, il giorno in cui Marco Pantani trionfa al Tour de France, riportando la maglia gialla in Italia 33 anni dopo Felice Gimondi. Dopo lo scalatore di Cesenatico, soltanto Vincenzo Nibali è riuscito a trionfare alla Grande Boucle. Il Pirata Pantani con questo successo entra di diritto nella leggenda, diventando uno dei pochi campioni delle due ruote a mettere a segno Giro d’Italia e Tour nello stesso anno. Nel nostro Paese, prima di lui ci era riuscito soltanto Fausto Coppi. Il Tour de France del 1998 è una corsa particolare sotto diversi aspetti. ... Leggi su sport.periodicodaily

RaiSport : 'C'era una volta il Pirata', la storia di Marco #Pantani ?? La 2ª parte è online ?? - LivingCesenatic : Pantani trionfa ancora una volta. È la sua la più bella di sempre! - pege2010 : RT @pierbergonzi: E questa è la copertina che i nostri lettori hanno scelto come la più bella tra le 1000 della storia ventennale di @SW_Sp… - MilaSpicola : RT @tvboy: “Se puoi vincere, devi farlo!” #Pantani La copertina di @SW_SportWeek che ho realizzato in onore del #Pirata a gennaio 2020, è s… - tvboy : “Se puoi vincere, devi farlo!” #Pantani La copertina di @SW_SportWeek che ho realizzato in onore del #Pirata a genn… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirata Pantani Il Pirata Pantani il 2 agosto 1998 conquista il Tour de France ed è leggenda Periodico Daily - Notizie Almanacco oggi 2 agosto

E’ il 215° giorno dell’anno, 32ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 151 giorni. Strage della stazione di Bologna: Alle 10,25 del 2 agosto 1980, una bomba esplose nella stazione di Bologna, uccidend ...

Le mille copertine di SportWeek: i lettori hanno scelto Pantani. E oggi il nostro Fenomeno!

Alla fine è diventata una corsa a tappe ed è spuntato in testa, solitario. Marco Pantani. Senza bandana, con le mani sotto al manubrio come se sprintasse anche in salita. Marco il Pirata, l’uomo venut ...

E’ il 215° giorno dell’anno, 32ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 151 giorni. Strage della stazione di Bologna: Alle 10,25 del 2 agosto 1980, una bomba esplose nella stazione di Bologna, uccidend ...Alla fine è diventata una corsa a tappe ed è spuntato in testa, solitario. Marco Pantani. Senza bandana, con le mani sotto al manubrio come se sprintasse anche in salita. Marco il Pirata, l’uomo venut ...