Il Pd e le priorità dell’Italia, Delrio: “Sullo ius culturae non mollo” (Di domenica 2 agosto 2020) Roma, 2 ago – La deriva sempre più anticostituzionale di Conte, che ormai governa solo a suon di stati di emergenza? Le drammatiche prospettive sul Pil, destinato a contrarsi in doppia cifra quando il (loro) ministro Gualtieri parlava di “qualche punto, grave ma gestibile”? Il fatto che a settembre, senza interventi concreti, si rischia una vera e propria bomba sociale? Nulla di tutto questo, per il Pd l’urgenza che attanaglia la nazione è sempre e solo una: allargare le maglie per la concessione della cittadinanza a chiunque. Più nello specifico tramite il cosiddetto ius culturae, versione leggermente depotenziata – ma non per questo meno pericolosa – dello ius soli. L’occasione è il dibattito attorno ai “decreti sicurezza” di Salvini, eredità del Conte I. Quei decreti da ... Leggi su ilprimatonazionale

