Il padre che strangolò i suoi figli non li aveva nemmeno sedati (Di domenica 2 agosto 2020) AGI - La procura della Repubblica di Lecco ha accertato che Mario Bressi non aveva sedato i suoi due bambini, Diego ed Elena, prima di uccederli strangolandoli. Il dramma avvenne lo scorso 27 giugno mentre erano a Margno (Lecco). A confermare che i due bambini non fossero sedati sono stati gli esami tossicologici sul corpo dei due gemellini di 12 anni. Leggi su agi

