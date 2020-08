Il MoVimento difende la memoria di Gianroberto Casaleggio: la querela è partita (Di domenica 2 agosto 2020) Voglio ringraziare il MoVimento 5 Stelle che sta proseguendo l’azione di verità per identificare chi ha voluto calunniare mio padre con la storiella di inesistenti finanziamenti dal Venezuela a quattro anni dalla sua morte. In particolare ringrazio Vito Crimi che ha dato mandato di depositare querela con ulteriori elementi per chiarire la questione e spero che gli inquirenti possano identificare i mandanti di un così ignobile gesto. Vito sta portando avanti un lavoro importante e delicato con grande disponibilità e impegno. Nello scorso Villaggio Rousseau abbiamo avuto modo di sperimentare tutti insieme l’importanza di approfondire temi, promuovere metodi di partecipazione e di creare una rete sempre più solida tra portavoce e iscritti e Vito è stato promotore in questa direzione anche di ... Leggi su ilblogdellestelle

Patrizia_Monica : RT @M5S_Senato: Il MoVimento difende la memoria di Gianroberto Casaleggio: la querela è partita - ManuPalo67 : Il MoVimento difende la memoria di Gianroberto Casaleggio: la querela è partita - M5S_Senato : Il MoVimento difende la memoria di Gianroberto Casaleggio: la querela è partita - M5S_Camera : Il MoVimento difende la memoria di Gianroberto Casaleggio: la querela è partita - gabrieppe5stars : RT @andreapedrazza: @carlakak Per fortuna in Toscana abbiamo Irene Galletti che difende i valori del Movimento, nessuna accozzaglia con i z… -