Il monito del Papa: senza lavoro famiglie e società non vanno avanti (Di domenica 2 agosto 2020) Il lavoro "è e sarà un problema della post-pandemia" e "ci vuole tanta solidarietà e tanta creatività per risolvere questo problema". Così Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus sottolineando come sia urgente rilanciare il lavoro perché "senza lavoro le famiglie e la società non possono andare avanti". "Auguro che in questo periodo -le parole di Francesco - molti possano vivere qualche giorno di riposo e di contatto con la natura, in cui ricaricare anche la dimensione spirituale. Nello stesso tempo auspico che, con l'impegno convergente di tutti i responsabili politici ed economici, si rilanci il lavoro: senza lavoro le famiglie e la società non possono andare ... Leggi su agi

fanpage : Il monito dell'infettivologo del Sacco di Milano Massimo Galli - AS3691 : RT @Agenzia_Italia: Il monito del Papa: senza lavoro famiglie e società non vanno avanti - Agenzia_Italia : Il monito del Papa: senza lavoro famiglie e società non vanno avanti - sil_viar0 : RT @lombardiano18: Gli ultimi tre anni sono stati la dimostrazione più dolorosa del monito di Lassalle agli operai tedeschi: 'La Costituzio… - natolibero68 : RT @lombardiano18: Gli ultimi tre anni sono stati la dimostrazione più dolorosa del monito di Lassalle agli operai tedeschi: 'La Costituzio… -

Ultime Notizie dalla rete : monito del Mascherina 'bandana', da polso o sottogola, il monito del virologo Adnkronos Don Rito Alvarez, prete anti narcos: “Dietro la vostra pippata, c’è un bambino di 5 anni sfruttato”

In Colombia c’è una guerra terribile che coinvolge narcos, paramilitari di diverse fazioni, guerriglieri, cartelli messicani, ‘Ndrangheta. Una guerra che impedisce lo sviluppo normale del paese. Don R ...

Allarme COVID: stato di disastro e coprifuoco, ecco dove

L’epidemia fa paura in alcune zone del mondo, anche dove la situazione sembrava sotto controllo fino a un mese fa. Il pericolo di nuove ondate ha fatto scattare addirittura lo stato di disastro e il c ...

In Colombia c’è una guerra terribile che coinvolge narcos, paramilitari di diverse fazioni, guerriglieri, cartelli messicani, ‘Ndrangheta. Una guerra che impedisce lo sviluppo normale del paese. Don R ...L’epidemia fa paura in alcune zone del mondo, anche dove la situazione sembrava sotto controllo fino a un mese fa. Il pericolo di nuove ondate ha fatto scattare addirittura lo stato di disastro e il c ...