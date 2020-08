Il grave incidente di Gianluigi Lentini – 2 agosto 1993 – VIDEO (Di domenica 2 agosto 2020) Gianluigi Lentini subisce un violento incidente d’auto il 2 agosto 1993. Da poco acquistato dal Milan, non tornerà più il giocatore di prima Gianluigi Lentini, nato a Carmagnola nel 1969, è stato tra gli anni 80 e l’inizio degli anni 90 una delle ali più forte nel panorama del calcio italiano. Cresciuto nel Torino, coi granata si mette in luce fino ad essere acquistato nel 1992 dallo stellare Milan di Silvio Berlusconi. Il 2 agosto 1993 sarà il giorno della svolta della sua carriera, ma in negativo. Il giocatore è protagonista di un bruttissimo ... Leggi su calcionews24

redbus2012 : RT @Acidelius: @andiamoviaora Ci sono avvocati che scampati miracolosamente a un grave incidente si son sentiti dire dal meccanico: sei sta… - FabGiuffra : @BottaMktg Non è il primo sovranista ad avere un incidente. È grave? - 8020Tizio : RT @Acidelius: @andiamoviaora Ci sono avvocati che scampati miracolosamente a un grave incidente si son sentiti dire dal meccanico: sei sta… - Annamar35486740 : RT @Acidelius: @andiamoviaora Ci sono avvocati che scampati miracolosamente a un grave incidente si son sentiti dire dal meccanico: sei sta… - giuly2103 : RT @Acidelius: @andiamoviaora Ci sono avvocati che scampati miracolosamente a un grave incidente si son sentiti dire dal meccanico: sei sta… -

Ultime Notizie dalla rete : grave incidente Incidente: grave un 56enne a Pioppa di Cesena Corriere Romagna News Incidente all’uscita dalla galleria, la 131 dcn resta chiusa

È rimasta chiusa al traffico per diverse ore, la strada statale 131 dcn, all’altezza del comune di Posada, in direzione di Olbia. Nel pomeriggio di ieri, infatti, Il tratto di strada all’uscita dalla.

Cade in bici da una scalinata, grave bambina di 6 anni a Bonorva

BONORVA. Giù dalla scalinata con la bici, una discesa lunga 36 gradini che si è conclusa con una rovinosa caduta. Una bambina di 6 anni è rimasta gravemente ferita giovedì sera a Bonorva, dove si... B ...

È rimasta chiusa al traffico per diverse ore, la strada statale 131 dcn, all’altezza del comune di Posada, in direzione di Olbia. Nel pomeriggio di ieri, infatti, Il tratto di strada all’uscita dalla.BONORVA. Giù dalla scalinata con la bici, una discesa lunga 36 gradini che si è conclusa con una rovinosa caduta. Una bambina di 6 anni è rimasta gravemente ferita giovedì sera a Bonorva, dove si... B ...