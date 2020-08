Il fratello di Henry Diaz: «Salirò su quel viadotto per elaborare il lutto» (Di domenica 2 agosto 2020) Il Comitato dei parenti delle vittime incontrerà il Capo dello Stato. Giuseppe Altadonna: «È stato costruito sul cimitero dei nostri cari» Leggi su ilsecoloxix

Viene trasmessa in diretta televisiva l’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova, ribattezzato Ponte San Giorgio. Si tratta di un’opera importante che contribuisce a far rinascere la città a meno di du ...“Sarò su quel ponte per dimostrare a chi ha assassinato mio fratello che sono ancora in piedi”. Così Emmanuel Diaz, che nel crollo del il 14 agosto 2018 perse suo fratello Henry, racconta a ilfattoquo ...