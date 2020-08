Il Corsport boccia Calvarese: la rissa finale è anche figlia della sua gestione disciplinare (Di domenica 2 agosto 2020) Brutto finale di stagione quello tra Napoli e Lazio che hanno dato vita a qualche rissa sul finale della gara. A proposito il Corriere dello Sport dà la responsabilità ad un arbitraggio un po’ troppo leggero di Calvarese Finisce, non bene, l’ultima (ma sarà così? evitiamo scommesse, Rizzoli starebbe provando a forzare la mano, soprattutto con A e B unite) di Calvarese, che forse per l’emozione dirige ben al di sotto delle sue qualità (che non sono poche): la rissa finale è anche figlia della sua gestione disciplinare: per tutti, perdona più d’una volta Manolas (anche per un ... Leggi su ilnapolista

