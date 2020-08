Il Cagliari lo esonera, Zenga avvelenato: “salvezza tranquilla, ho sbagliato ad accettare un contratto per il 7° posto” (Di domenica 2 agosto 2020) “È nel diritto del presidente decidere di fare ciò che vuole. Se lo ha fatto, ha avuto dei buoni motivi. Io non ho niente da rimproverarmi“. L’orgoglio di Walter Zenga esonerato dal Cagliari nonostante una tranquilla salvezza raggiunta con largo anticipo. L’ormai ex allenatore sardo aveva un contratto fino a fine stagione, con clausola di rinnovo automatica solo in caso di 7° posto, inarrivabile considerando che ad occuparlo è il Napoli, cioè l’ultima delle big di Serie A. Il Cagliari ha deciso di ripartire da Di Francesco, con un progetto differente. Zenga si è però tolto qualche sassolino dalla scarpa: “l’unico nostro difetto è stato di fare 10 punti subito e metterci nella ... Leggi su sportfair

