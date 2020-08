Il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus oggi 2 agosto in Italia (Di domenica 2 agosto 2020) I dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Italia: i positivi sono 239 e otto i morti, tutti registrati in Lombardia. oggi non ci sono regioni a zero contagi, visto che c’è un positivo registrato sia in Calabria che in Valle d’Aosta e in Basilicata. Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, in Lombardia ci sono 38 nuovi positivi e otto decessi. In Piemonte sono 15 i nuovi casi di postivi al Coronavirus registrati oggi. Sei sono asintomatici. Tre dei casi sono importati. E’ quanto si legge sul bollettino diffuso dalla Regione. Il totale ... Leggi su nextquotidiano

Scende anche oggi il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Nel report odierno sono 7 i casi riscontrati e per la prima volta da giorni nessuno di questi si riferisce a migranti. Lo ...

BIELLA – Giornata senza variazioni rispetto a ieri per quanto riguard guarigioni, contagi e decessi per coronavirus in provincia di Biella. Ecco nel dettsglio i numeri Oggi l’Unità di Crisi della Regi ...

