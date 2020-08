Ibrahimovic-Milan, accordo vicino per il rinnovo: l'offerta del club rossonero per convincere lo svedese (Di domenica 2 agosto 2020) “Io credo che noi come detto più volte, anche parlando con i giornalisti, abbiamo costruito qualcosa in questa stagione. Questo qualcosa deve avere una continuità: la prossima stagione sarà improntata su questo. Proseguire sulle basi che abbiamo creato. Ibrahimovic, è parte di questo progetto. Non sarà una trattativa facile, ma c’è intenzione di proseguire con lui”. Le parole di Paolo Maldini alla vigilia di Milan-Cagliari, chiariscono le intenzioni rossonere per l'attaccante svedese. #Milan,... Leggi su 90min

