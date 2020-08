Ibarra (Sky): “Solo in Italia la pirateria tv è un problema di serie B” (Di domenica 2 agosto 2020) Repubblica intervista oggi l’ad di Sky Italia Maximo Ibarra a cui pone ovviamente alcune domande sul calcio e sul progetto della Lega di serie A di lanciare un suo canale, con dei private equity. «Sono anni che sento parlare di questo progetto, non so cosa deciderà la Lega. Nei mesi del lockdown abbiamo trovato accordi con tutte le leghe calcio europee e sono ancora fiducioso che troveremo un accordo anche in Italia. Mi stupisce però che in questo Paese, dove la pirateria è un fenomeno più rilevante rispetto al resto d’Europa, quello di chi ruba i contenuti sia per la Lega un problema di “serie B”. Per massimizzare il ritorno di questo sport, collaborare per ridurre la pirateria è ... Leggi su ilnapolista

napolista : Ibarra (Sky): “Solo in Italia la #pirateriatv è un problema di serie B” L’ad di Sky a Repubblica: “Abbiamo trovato… - Ruben_A_Ibarra : Allie. Quigley. #ChicagoSky #Skytown #Sky #NoCeiling - Riparte_Italia : Maximo Ibarra (ceo Sky Italia): «Vogliamo essere sempre di più il partner ideale per le famiglie». I numeri: 5 mili… -