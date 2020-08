Ibarra (Sky): «Occorre maggior impegno della Serie A contro la pirateria» (Di domenica 2 agosto 2020) L’ad di Sky Italia Maximo Ibarra prima di approdare ai media è stato a capo di gruppi delle telecomunicazioni come l’olandese Kpn e Wind3. A giugno, Sky ha lanciato il servizio Wifi, investendo 230 milioni. E ora Ibarra, parlando con Repubblica, si schiera contro il progetto di una rete unica per la fibra ottica con Telecom operatore unico. «Penso ciò che pensavo nel 2012 - esordisce... Leggi su digital-news

