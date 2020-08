I grillini litigano sulla legge elettorale: quali sono le priorità del Governo Conte? (Di domenica 2 agosto 2020) È un Governo Conte in forte difficoltà. Troppo nette le divergenze tra i partiti della maggioranza. L’Italia non può andare avanti così senza decidere su questioni importanti. Si litiga su tutto, dai migranti alla scuola. Nuovo argomento di discussione la legge elettorale. Per Goffredo Bettini (Pd) “il taglio dei parlamentari” va affiancato da una nuova legge elettorale. Il grillino Luigi Di Maio invita al “rispetto degli accordi di maggioranza”. Ma di traverso si mettono i renziani che chiudono le porte ad ogni accordo. Il vice presidente della Camera Ettore Rosato afferma che “la priorità del Paese non è la legge elettorale per il 2023”. “Difficilmente ... Leggi su laprimapagina

