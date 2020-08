I “figli di” che fanno rap, dal figlio di Gianni Morandi alla figlia di Al Bano (Di domenica 2 agosto 2020) Era il 2012. Avremmo dovuto capire che il rap stava diventando industria. Su MTV andava in onda MTV Spit, contest di freestyle per il piccolo schermo, un Tecniche Perfette in salsa televisiva. Uno dei meriti del programma, era quello di far conoscere alcuni rapper emergenti, in un momento in cui gli mergenti erano in numero minore rispetto ad oggi. Non erano ancora i tempi cantanti da Gionni Gioielli in Antonio Di Pietro I ragazzi di oggi vogliono fare i soldi con le rimeAi miei tempi sognavano il calcio e scopare velineOra le chart son piene di rapper italianiMa almeno una volta ci qualificavamo per i mondiali (pare) Ma uno dei rapper emergenti conosciuti in quella occasione – Dari Mc – lo aveva già cantato “ci vorrebbero più alberi e meno rapper” E così sono arrivati anche i “figli di” a fare ... Leggi su nonsolo.tv

simo26110561 : RT @fatina909: ???????? I FIGLI DI NESSUNO CHE LEI VIVA O MUOIA DIPENDE DALLA VISIBILITÀ CHE DARETE CON LE VOSTRE CONDIVISIONI. DEA, FUTURA T… - SAntoniucci : RT @fatina909: ???????? I FIGLI DI NESSUNO CHE LEI VIVA O MUOIA DIPENDE DALLA VISIBILITÀ CHE DARETE CON LE VOSTRE CONDIVISIONI. DEA, FUTURA T… - lucab962 : RT @fatina909: ???????? I FIGLI DI NESSUNO CHE LEI VIVA O MUOIA DIPENDE DALLA VISIBILITÀ CHE DARETE CON LE VOSTRE CONDIVISIONI. DEA, FUTURA T… - hllxep : @SkySport verona di merda. maledetti nazisti figli di puttana.juric si prendesse il male di Mihailovic pure lui un… - aestheticgiuls : CHE CAZZO VI PRENDETE I MACCHINONI SUPER BELLI E PERFORMANTI SE POI NON SAPETE GUIDARE MALEDETTI FIGLI DI PUTTANA M… -

Ultime Notizie dalla rete : “figli di” Tanti auguri Chris O'Donnell: l'attore statunitense compie 50 anni. FOTO Sky Tg24