I Damellis sarebbero in crisi, Andrea Damante avvistato senza anello di fidanzamento (Di domenica 2 agosto 2020) La storia tra i Damellis sarebbe giunta al capolinea: lui è stato pizzicato in Calabria senza anello di fidanzamento I Damellis sarebbero di nuovo in crisi. Dopo l’indiscrezione trapelata dall’influencer Deianira Marzano, sono arrivate delle nuove segnalazioni riguardo Andrea Damante. Quest’ultimo, infatti, è stato immortalato nella discoteca Mamaeli in Calabria senza il suo anello di fidanzamento. Stando a quanto riporta News Ued, a riferirlo sarebbe stata una persona che ha partecipato allo stesso evento. Giulia De Lellis invece sta trascorrendo la sue vacanze estive vicino alla sua famiglia. Nelle scorse ore, l’esperta di tendenze ... Leggi su nonsolo.tv

Arita51283970 : Se no oggi si sarebbero fatti vedere insieme #damellis -