Highlights e gol Spal-Fiorentina 1-3, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) Gli Highlights e i gol di Spal-Fiorentina, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, terminato con il successo per 3-1 dei toscani sugli emiliano: all’iniziale vantaggio siglata da Duncan, risponde la marcatura messa a segno da D’Alessandro, ma nel finale sono Kouame e Pulgar a regalare i tre punti a Giuseppe Iachini. LE PAGELLE E IL TABELLINO DEL MATCH La viola domina la prima mezz’ora di gara, arrivando, però, a concretizzare soltanto al 30′ con Alfred Duncan che, dopo aver ricevuto palla da Federico Chiesa, lascia partire un potente tiro che sfiora il palo e si infila alle Spalle di Thiam. La reazione della Spal non tarda ad arrivare, infatti, al 39′ ... Leggi su sportface

